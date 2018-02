CHARLOTTETOWN — Filip Zadina a signé quatre buts et les Mooseheads de Halifax ont battu les Islanders de Charlottetown 6-2, mardi.

Blade Mann-Dixon a fait 30 arrêts pour les Mooseheads, qui ont aussi vu Raphaël Lavoie et Jared McIsaac toucher la cible.

Derek Gentile et Keith Getson ont répliqué pour les Islanders, vaincus à leurs trois derniers matches à domicile. Matthew Welsh a repoussé 34 rondelles.

Zadina a fait 1-0 à 2:46 au deuxième vingt, du haut de l’enclave. La séquence s’est dessinée à la droite de Welsh, non loin du but. Arnaud Durandeau a passé à Otto Somppi et ce dernier a remis au Tchèque, qui a mérité son 30e but de la saison.

Les Mooseheads ont pris deux buts d’avance à 13:40 en deuxième période. Benoit-Olivier Groulx a transporté le disque sur presque toute la surface de la glace. Il a attiré deux rivaux et Welsh du côté droit, Zadina se retrouvant à découvert dans l’enclave. Groulx a remis à ce dernier, qui a facilement complété le travail.

Zadina a concrétisé un tour du chapeau à 8:23 au troisième vingt, avec un tir des poignets du cercle gauche. Avec cinq minutes au cadran, une belle feinte du revers lui a procuré son quatrième filet du match, au terme d’une échappée.

Rouyn-Noranda 1 Drummondville 3

Joe Veleno a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs ont battu les Huskies, 3-1. Veleno a marqué deux fois au premier tiers, puis il a complété son triplé dans un filet désert.

Québec 5 Shawinigan 4 (P)

Benjamin Gagné a marqué à 2:41 en prolongation et les Remparts ont défait les Cataractes, 5-4.