BUFFALO, N.Y. — Adam Henrique a marqué à 1:36 en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont battu les Sabres de Buffalo 4-3, mardi.

Il a mis fin aux hostilités avec un tir des poignets, déjouant Robin Lehner du côté du bouclier.

Rickard Rakell, Ondrej Kase et Corey Perry ont été les autres buteurs des Ducks, qui avaient perdu leurs trois derniers matches.

Ryan Miller a fait 30 arrêts, un de plus que Lehner. Zemgus Girgensons, Jack Eichel et Ryan O’Reilly ont eu raison de sa vigilance.

L’attaque des Sabres a mieux fait que ces derniers temps, mais le club a quand même perdu un quatrième match d’affilée. Lors des trois matches précédents, Buffalo avait inscrit un but, deux filets et aucun but, dans cet ordre.