OTTAWA — Matt Duchene a fait bouger les cordages en première période, en plus de récolter deux mentions d’aide, et les Sénateurs d’Ottawa ont défait les Devils du New Jersey 5-3, mardi soir.

Mike Hoffman, Chris DiDomenico, Colin White et Zack Smith ont également sonné la charge pour les Sénateurs (18-25-9). Craig Anderson a réalisé 30 arrêts.

Les Sénateurs devaient déjà se débrouiller en l’absence des vétérans Mark Stone (genou) et Bobby Ryan (main), lorsqu’ils ont appris que Derick Brassard et Nate Thompson rejoignaient la liste des blessés.

L’entraîneur-chef Guy Boucher a annoncé mardi matin que Brassard ne disputerait pas le match parce qu’il était «généralement amoché», et Thompson a quitté la séance matinale d’entraînement plus tôt que prévu, toujours incommodé par une blessure au bas du corps.

Travis Zajac, Taylor Hall et Kyle Palmieri ont trouvé le fond du filet chez les Devils (27-17-8). Keith Kinkaid a été contraint de céder sa place à Eddie Lack après avoir alloué quatre buts en 20 tirs. Lack a concédé un but en 12 lancers.

Les Sénateurs ont profité des 20 premières minutes de jeu pour se forger une avance de 3-1. Tirant de l’arrière 5-2 en début de troisième période, les Devils ont réduit l’écart à 5-3 grâce au 11e but de Palmieri.