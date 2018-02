SAINT-LOUIS — Jason Zucker a égalé son record en carrière en récoltant son 22e but de la campagne, Devan Dubnyk a repoussé 35 tirs et le Wild du Minnesota a inscrit six buts sans riposte pour écraser les Blues de St. Louis 6-2, mardi soir.

Nino Niederreiter, Marcus Foligno, Mikko Koivu, Matt Dumba et Zach Parise ont fait bouger les cordages pour le Wild, qui se relevait d’un cuisant revers de 6-1 qu’il avait encaissé samedi dernier aux dépens des Stars de Dallas.

Le Wild a signé trois gains en quatre matchs et s’est approché à quatre points des Blues, qui occupent le troisième rang de la section Centrale.

Jaden Schwartz et Dmitrij Jaskin ont répliqué du côté des Blues, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers duels.

Cette victoire a permis à Dubnyk d’obtenir une troisième victoire consécutive et de conserver un dossier de 21-10-3.

À sa septième année dans la LNH, Zucker a récolté 22 buts en 79 matchs la saison dernière. Il a égalé cette marque à son 53e affrontement de la campagne.

Le Wild a enchaîné six buts après que Schwartz eut ouvert la marque après 45 secondes de jeu en première période.