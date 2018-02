BROSSARD, Qc — Pour la première fois en presque six semaines, le défenseur Shea Weber a chaussé les patins et foulé la glace du Complexe sportif Bell, mercredi.

Weber a patiné pendant environ 20 minutes en compagnie de l’attaquant Phillip Danault, qui combat toujours des symptômes liés à une commotion cérébrale.

Weber n’a pas revêtu l’uniforme depuis le match en plein air du 16 décembre face aux Sénateurs en raison d’une blessure au pied gauche. Selon plusieurs sources, la blessure de Weber remonte au tout premier match de la saison, contre les Sabres de Buffalo.

Jusqu’à maintenant cette saison, Weber a raté 27 parties, dont les 20 dernières. Il a manqué un premier match le 9 novembre, contre le Wild du Minnesota, et six autres entre les 21 et 30 novembre.

Depuis que Weber est absent, les hommes de Claude Julien affichent un dossier de 12-12-3. Et lors des 27 matchs que Weber a ratés, l’avantage numérique du Canadien a marqué 22 buts en 80 opportunités pour un taux de réussite de 27,5 pour cent.

Weber ne devait pas rencontrer les journalistes avant le départ du Canadien pour Philadelphie, où l’équipe affrontera les Flyers jeudi. Le vétéran défenseur ne fera pas le voyage, pas plus que Danault et les autres blessés, Andrew Shaw (bas du corps) et Ales Hemsky (symptômes liés à une commotion cérébrale).

Danault et Shaw sont à l’écart du jeu depuis le match du 13 janvier contre les Bruins de Boston. Dans le cas de Shaw, le Canadien a fait savoir il y a une dizaine de jours qu’il serait absent pour une période de quatre à six semaines.

Hemsky n’a pas joué depuis le 20 octobre.