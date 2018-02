OTTAWA — Le Rouge et Noir d’Ottawa a prolongé d’un an les contrats de l’ailier espacé Diontae Spencer et du joueur de ligne offensive Nolan MacMillan, mercredi.

Les deux pouvaient accéder à l’autonomie la semaine prochaine.

À sa première saison avec l’équipe, Spencer a récolté 922 verges en 71 réceptions, inscrivant six touchés.

Le 27 octobre, contre Hamilton, l’Américain de 25 ans a établi un record de la LCF avec 496 verges totales, aidant les siens à gagner 41-36.

Spencer a terminé 2017 avec 929 verges de gains sur les retours de bottés de dégagement, 607 verges sur les retours de bottés d’engagement et 260 verges sur les retours de placements ratés.

«Diontae est un joueur dynamique et nous espérons le voir poursuivre sur sa lancée de l’an dernier», a confié le directeur général du Rouge et Noir, Marcel Desjardins.

MacMillan est natif de la région d’Ottawa (Arnprior), au gabarit de six pieds six et 294 livres.

Âgé de 27 ans, il fait partie de l’équipe depuis la saison inaugurale en 2014, ayant été choisi premier lors du repêchage de 2013. Il a pris part à 54 matches.

«Nolan est ici depuis le premier jour et il ajoute une grande valeur au club, ainsi que de la continuité importante au sein de la ligne offensive», a dit Desjardins.