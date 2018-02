Lou Williams a accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons avec les Clippers de Los Angeles, mercredi.

Le Los Angeles Times parle de trois saisons. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé.

«Lou est un joueur de la plus haute importance pour nous, sur le terrain et dans le vestiaire, a dit le président des opérations basketball de l’équipe, Lawrence Frank. Il est professionnel, dévoué et très compétitif. Nous sommes emballés du fait qu’il va poursuivre sa carrière avec les Clippers.»

Williams domine les Clippers avec une moyenne de 23,3 points par match.

Il a mené la NBA avec 423 points en janvier, et il fait partie des neuf joueurs ayant signé une quinzaine ou plus de matches de 30 points ou davantage.

«Je suis très heureux de rester un Clipper, a dit Williams. C’est une grande organisation avec une culture positive. J’aime vers quoi nous nous dirigeons. Nous avons un excellent groupe.»

Les Clippers luttent pour les rangs six à huit dans l’Ouest. Une séquence de quatre victoires en cinq matches a fait passer leur dossier à 27-25.

Ils vont rejouer vendredi soir à Detroit où les attendra leur ancienne vedette, Blake Griffin. Ce dernier a été échangé aux Pistons à la fin janvier en retour de Tobias Harris, notamment.