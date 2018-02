VICTORIAVILLE, Qc — Les Tigres de Victoriaville ont inscrit trois buts en deuxième période et trois autres au dernier engagement pour écraser les Foreurs de Val-d’Or 7-1, mercredi, au Colisée Desjardins.

À égalité 1-1 à mi-chemin au deuxième vingt, les Tigres ont explosé avec six buts sans riposte pour signer une troisième victoire consécutive.

Jimmy Huntington et Simon Lafrance ont tous deux enfilé l’aiguille à deux reprises. Maxime Comtois a récolté un but et une mention d’assistance tandis que Félix Boivin et Ivan Kosorenkov ont ajouté une réussite pour les Tigres. La troupe de Louis Robitaille n’a perdu que deux parties à ses 10 dernières.

Médérick Racicot a permis aux Foreurs de créer l’égalité lors de la période médiane, mais les visiteurs ont été complètement dominés par leurs adversaires.

Les Foreurs, qui revendiquent la pire défensive du circuit Courteau, ont perdu leur cinq derniers matchs et sept de leurs huit derniers. Depuis le début de l’année 2018, ils ont alloué 81 buts en 14 sorties, pour une piètre moyenne de près de 5,8 buts par rencontre.

Le gardien recrue Anthony Morrone a remporté un premier départ depuis le 19 novembre. Il n’a cédé qu’une fois sur 17 tirs devant la cage des Tigres. Du côté des Foreurs, Mathieu Marquis, lui aussi une recrue dans la LHJMQ, a stoppé 40 des 47 tirs dirigés vers lui.

Wildcats 2 Titan 5

Antoine Morand a amassé un but et deux aides et le Titan d’Acadie-Bathurst a retrouvé le chemin de la victoire en battant les Wildcats de Moncton 5-2.

Morand a sonné la charge dès le premier vingt, se faisant complice des buts de Liam Murphy et Mitchell Balmas. Balmas et Noah Dobson ont ajouté un but en deuxième période avant que Morand vienne concrétiser la victoire des siens dans un filet désert. Le Titan venait de subir un premier revers après sept gains de suite.

Jeremy McKenna et Alexander Khovanov ont répliqué pour les Wildcats, qui se sont inclinés pour une première fois en cinq matchs.

Evan Fitzpatrick a fait du bon travail entre les poteaux du Titan et il a effectué 30 arrêts. Mark Grametbauer a commencé l’affrontement pour les Wildcats, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 14 lancers. En relève, Matthew Waite a été parfait devant 10 tirs.

Screaming Eagles 4 Sea Dogs 0

Kevin Mandolese a repoussé 17 rondelles et il a enregistré un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ, aidant les Screaming Eagles du Cap-Breton à vaincre les Sea Dogs de Saint-Jean 4-0.

Mandolese, un espoir au prochain repêchage de la LNH, en était à une 54e apparition dans le circuit Courteau.

Brooklyn Kalmikov, Phélix Martineau, Shaun Miller et Ross MacDougall ont fait bouger les cordages pour aider Mandolese à accomplir ce fait d’armes. Mathias Laferrière a conclu la partie avec trois mentions d’aide pour les Screaming Eagles, qui a gagné un deuxième match de suite.

Alex D’Orio a réalisé 32 arrêts pour les Sea Dogs, qui n’ont pas connu la victoire à leurs six dernières sorties.

Remparts 5 Olympiques 4 (Prol.)

Jesse Sutton a touché la cible en prolongation et les Remparts de Québec ont eu le meilleur sur les Olympiques de Gatineau par la marque de 5-4.

Sutton a effectué un bel effort individuel pour déjouer Creed Jones et inscrire son 15e filet de la campagne. Les Remparts ont signé un deuxième gain consécutif et un 10e prolongation cette saison.

Andrew Coxhead a noirci la feuille de pointage à deux occasions alors que Benjamin Gagné et Matthew Boucher ont fourni les autres réussites aux Remparts. Olivier Garneau a quant à lui mis la table pour deux buts des siens.

Samuel Hatto, Dawson Theede, Anthony Beauchamp et Gabriel Bilodeau ont trouvé le fond du filet pour les Olympiques, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin.

Antoine Samuel a surmonté une première période difficile et il a bloqué 19 lancers pour les Remparts. Tristan Bérubé n’a stoppé qu’un tir et il a été remplacé par Jones, qui a alloué deux buts sur 24 lancers dans la défaite.