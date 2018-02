NEW YORK — Patrice Bergeron a inscrit deux buts en deuxième période et les Bruins de Boston ont corrigé les Rangers de New York 6-1, mercredi soir, au Madison Square Garden.

Les Bruins ont triomphé pour une 18e fois au cours de leurs 23 dernières parties et ils se sont approchés à seulement un point des meneurs de la section Atlantique, le Lightning de Tampa Bay.

Riley Nash et Zdeno Chara ont touché la cible en première période et Tim Schaller a enfilé l’aiguille pour chasser Henrik Lundqvist de la rencontre. Sean Kuraly a aussi marqué pour les Bruins, qui ont vu Anton Khudobin stopper 21 rondelles.

Les Rangers avaient remporté les sept derniers duels contre les Bruins, dont les deux premiers cette saison. Lors de cet affrontement, ils n’ont toutefois pas été en mesure de contrer une des attaques les plus prolifiques de la LNH.

Rick Nash a été l’unique buteur des Rangers, alors qu’il a ouvert le pointage en première période grâce à sa 16e réussite de la campagne. Lundqvist a cédé quatre fois sur 16 tirs alors qu’Ondrej Pavelec a alloué deux buts sur 18 lancers.