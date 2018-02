LOS ANGELES — Paul LaDue a brisé l’égalité lors d’un avantage numérique, alors qu’il restait 5:27 à écouler en troisième période, et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Oilers d’Edmonton 5-2, mercredi soir.

Darcy Kuemper a stoppé 25 tirs pour remporter un quatrième match de suite, mais il a vu sa séquence sans but alloué s’arrêter à 193:58. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de l’histoire des Kings, derrière celle établie par Jonathan Quick (202:11) en octobre 2011.

Adrian Kempe et Kyle Clifford ont aussi enfilé l’aiguille pour les Kings, qui montrent une fiche de 5-2-0 après avoir perdu six parties consécutives. Alex Iafallo et Anze Kopitar ont complété le pointage dans un filet désert.

Le défenseur des Kings Drew Doughty a récolté une 300e mention d’aide et un 400e point en carrière. Rob Blake, l’actuel directeur général des Kings, est le seul autre défenseur de l’histoire de l’équipe à avoir atteint ces plateaux.

Connor McDavid a touché la cible dans un troisième match de suite et Leon Draisaitl a fait bouger les cordages en avantage numérique pour les Oilers, qui n’ont pas amassé au moins un point pour seulement une deuxième fois au cours de leurs huit dernières sorties (5-2-1). Cam Talbot a effectué 23 arrêts.

LaDue a procuré une avance de 3-2 aux Kings lorsqu’il a inscrit son deuxième but en carrière dans la LNH. Les Oilers ont contesté le but, croyant qu’il y avait eu obstruction sur le gardien, mais les arbitres n’ont pas changé leur décision.

McDavid avait créé l’égalité 2-2 au deuxième vingt, quand il a trompé la vigilance de Kuemper grâce à un tir entre les jambières. Le capitaine des Oilers a marqué sept buts à ses trois dernières parties, dont une soirée de quatre réussites, lundi.