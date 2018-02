GANGNEUNG, Corée, République de — Même si les Jeux olympiques de Pyeongchang ne seront qu’officiellement lancés vendredi, quelques Canadiens étaient déjà en compétition ce jeudi.

En curling mixte, John Morris et Kaitlyn Lawes ont lancé leur tournoi par une défaite de 9-6 face aux Norvégiens Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten. Les skips canadiens se sont toutefois repris en soirée, signant une victoire âprement disputée de 6-4 aux dépens des Américains Matt et Becca Hamilton.

L’épreuve fait ses débuts olympiques en Corée du Sud. Malgré la domination canadienne en curling, l’équipe Morris-Lawes n’est pas considérée comme favorite pour l’emporter. Même si les deux ont goûté à l’or olympique, ils avaient eu peu de contact avec le curling mixte avant de gagner les essais, en janvier.

Âgé de 39 ans, Morris était le troisième au sein de l’équipe de Kevin Martin aux Jeux de Vancouver. Lawes, 29 ans, a quant à elle gagné l’or à Sotchi en compagnie de Jennifer Jones.

Ça s’est beaucoup mieux passé en montagne, où Manuel Osborne-Paradis a dominé la première séance d’entraînement en vue de la descente.

L’athlète d’Invermere, en Colombie-Britannique, a franchi la distance en une minute, 40,45 secondes (1:40,45) par temps venteux, mais ensoleillé au Centre alpin de Jeongseon. Osborne-Paradis participe à ses quatrièmes Olympiques d’hiver.

Il a devancé le Norvégien Kjetil Jansrud, deuxième en 1:40,76, ainsi que le Suisse Mauro Caviezel, qui a stoppé le chrono à 1:40,90.

Deux autres séances d’entraînement sont prévues vendredi et samedi en vue de la course qui doit avoir lieu dimanche.