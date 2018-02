MONTRÉAL — Le combat de championnat du monde des mi-lourds entre Adonis Stevenson et Badou Jack sera finalement disputé à Montréal, au Centre Bell, où deux ceintures plutôt qu’une seront à l’enjeu.

C’est ce qu’a révélé Groupe Yvon Michel, jeudi.

Stevenson (29-1, 24 K.-O.) tentera de défendre pour une neuvième fois son titre du World Boxing Council (WBC) acquis en juin 2013, face à Chad Dawson. Le Montréalais pourrait bien mettre la main sur un deuxième titre, puisqu’il appert que la World Boxing Association a décidé de remettre à Jack (22-1-2, 13 K.-O.) le titre de super champion.

Le Suédois, qui détenait la ceinture «régulière» de l’association à la suite de sa victoire face à Nathan Cleverly en août dernier, a décidé d’abandonner son titre au lieu d’affronter son aspritant obligatoire, l’actuel champion Dmitry Bivol.

L’aspirant no 1 du WBC et aspirant obligatoire au titre de Stevenson depuis novembre 2015, Eleider Alvarez (23-0, 11 K.-O.), devrait quant à lui disputer la demi-finale de la soirée face à un adversaire qui sera divulgué plus tard. Alvarez, dont la route vers le titre WBC est parsemé d’embûches, apparaît depuis janvier au classement de la WBA, faisant une entrée remarquée en troisième place, derrière Sullivan Barrera et Jack.