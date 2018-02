PHILADELPHIE — Travis Konecny a signé un doublé et les Flyers de Philadelphie ont gagné 5-3 face à un Canadien de Montréal indiscipliné, jeudi.

Konecny a marqué lors des deuxième et troisième périodes, terminant le match avec 11 points à ses 10 dernières rencontres.

Claude Giroux et Jakub Voracek ont fait mouche en avantage numérique pour les Flyers, qui avaient perdu leurs deux derniers matches à la maison.

Ivan Provorov a mis la touche finale dans un filet désert, avec 56 secondes au cadran.

Le résultat correspondait à l’humeur du jour dans la ville de Rocky, où se tenait jeudi le défilé des champions du Super Bowl, les Eagles.

Giroux a aussi fourni deux mentions d’aide, une de moins que Shayne Gostisbehere.

«Il est dangereux, a dit le gardien du Canadien Carey Price, à propos de Giroux. Il trouve toujours le moyen d’aider son équipe. Quant à moi, si j’avais fait quelques gros arrêts de plus, ça aurait probablement fait la différence.»

Artturi Lehkonen, Logan Shaw et Brendan Gallagher ont été les buteurs du Canadien, qui était en quête d’un troisième gain consécutif.

«Nous avons créé l’égalité deux fois et nous pensions connaître un meilleur début de troisième période, a dit l’entraîneur du Canadien, Claude Julien. Nous aurions dû faire mieux à court d’un homme. Une petite erreur ici et là, ça devient coûteux, et c’est ce qu’il faut corriger.»

Price a bloqué 23 tirs pour le Tricolore, qui va maintenant se préparer à accueillir P.K. Subban et les Predators de Nashville, samedi soir.

Le CH va ensuite jouer au Colorado, en Arizona et à Las Vegas avant de retrouver les Flyers en Pennsylvanie, le 20 février.

Brian Elliott a fait 25 arrêts pour les Flyers, qui méritaient un deuxième gain de suite, après quatre défaites d’affilée.

Konecny a fait 1-0 seulement 42 secondes après le début du deuxième tiers, inscrivant son 12e filet de la campagne. Arrivant à l’embouchure gauche, il a redirigé une savante passe de Giroux. Le Tricolore venait de rater deux passes de suite au milieu de la patinoire.

À 6:22 dans l’engagement, Tomas Plekanec a visité le cachot pour la deuxième fois du match, pour avoir fait trébucher. Price a frustré Simmonds, qui voulait faire dévier un tir de Voracek. Le rebond est allé à Claude Giroux, mais Price a fait l’arrêt avec sa jambière gauche. Peu après, Lehkonen et Logan Shaw ont soutiré un deux contre un qui s’est soldé par un tir de loin de Lehkonen.

Le Canadien a nivelé le score à mi-chemin en période médiane, en désavantage numérique (Byron Froese, coup de bâton). Après avoir volé le disque à Voracek à la ligne bleue, Lehkonen s’est approché et un tir des poignets lui a valu un troisième but à ses deux derniers matches, à 9:09.

Mais 28 secondes plus tard, les Flyers ont pris l’avance 2-1 quand un tir des poignets de Giroux a fait mouche dans le côté gauche du filet, alors que Simmonds bloquait la vue de Price. Le Franco-Ontarien totalise 16 buts cette saison, incluant trois à ses six dernières rencontres.

Le CH a frappé à nouveau avant le deuxième entracte, Shaw récoltant son quatrième but de la saison. Il a travaillé ferme en zone adverse et il a tiré du revers, mais la rondelle a été stoppée par Radko Gudas. Shaw a persévéré et c’est avec un tir des poignets qu’il a battu Elliott, à 18:49.

Les Flyers ont toutefois filé vers la victoire grâce à deux buts rapides en début de troisième tiers.

Plekanec a accroché en fin de deuxième période, et c’est donc la dernière de ses trois punitions qui aura été coûteuse. Giroux a fait une longue passe au cercle gauche à Voracek, qui a déjoué Price avec un tir des poignets, à 00:27 au troisième vingt.

Plekanec a commis son match le plus indiscipliné de la saison. Voracek en est à 10 points depuis sept matches, dont trois buts.

Une minute et une seconde plus tard, les Flyers ont porté leur coussin à 4-2. Konecny a complété un doublé sur un rebond, la rondelle s’étant immobilisée tout juste derrière Price, suite à un tir de la pointe de Gostisbehere.

Gallagher a corsé les choses à 17:06, faisant dévier une passe de Jonathan Drouin, mais le Canadien est arrivé à court.