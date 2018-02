PHILADELPHIE — Cinq moments importants du match Canadien – Flyers, jeudi soir:

Konecny contribue une fois de plus

Travis Konecny a fait 1-0 seulement 42 secondes après le début du deuxième tiers, inscrivant son 12e filet de la campagne. Arrivant à l’embouchure gauche, il a redirigé une savante passe de Claude Giroux, obtenant un 10e point à ses 10 derniers matches. Le Tricolore venait de rater deux passes de suite au milieu de la patinoire.

Lehkonen créé l’égalité

Le Canadien a nivelé le score à mi-chemin en période médiane, en désavantage numérique. Après avoir volé le disque à Voracek à la ligne bleue, Artturi Lehkonen s’est approché et a pris un vif tir des poignets qui lui a valu un troisième but à ses deux derniers matches, à 9:09. Dimanche, Lehkonen a marqué deux fois dans la victoire de 4-1 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa.

L’adversaire revient très vite à la charge

À peine 28 secondes après le but de Lehkonen, les Flyers ont pris les devants 2-1 quand un tir des poignets de Giroux a fait mouche dans le côté gauche du filet, alors que Wayne Simmonds bloquait la vue de Price.

L’acharnement de Shaw rapporte

Le CH a frappé à nouveau avant le deuxième entracte, Logan Shaw récoltant son quatrième but de la saison. Avant cela, il a marqué en octobre, en décembre et samedi, lors d’un gain contre Anaheim. Shaw a travaillé ferme en zone adverse et il a tiré du revers, mais la rondelle a été stoppée par Radko Gudas. Shaw a persévéré et c’est avec un tir des poignets qu’il a battu Elliott, à 18:49.

Deux buts accordés en 1:01 mènent les Flyers vers la victoire

Plekanec a accroché en fin de deuxième période, et c’est donc la dernière de ses trois punitions qui aura été coûteuse. Giroux a fait une longue passe au cercle gauche à Voracek, qui a déjoué Price avec un tir des poignets, à 00:27 au troisième vingt. Le disque a touché à la barre transversale avant de pénétrer dans le filet. Plekanec a commis son match le plus indiscipliné de la saison. Voracek en est à 10 points depuis sept matches, dont trois buts. Une minute et une seconde plus tard, les Flyers ont porté leur coussin à 4-2. Konecny a complété un doublé sur un rebond, la rondelle s’étant immobilisée derrière Price, suite à tir de la pointe de Shayne Gostisbehere.