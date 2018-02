NEWARK, N.J. — Johnny Gaudreau a donné les devants aux siens et il a mis la table pour le but vainqueur de Sean Monahan, menant les Flames de Calgary vers une victoire de 3-2 aux dépens des Devils du New Jersey, jeudi soir.

Le gardien numéro deux David Rittich a effectué 30 arrêts, aidant les Flames à signer un troisième gain de suite et à porter à 15-5-5 leur fiche à l’étranger cette saison.

Taylor Hall et Pavel Zacha ont répliqué pour les Devils, qui ont perdu une deuxième partie consécutive et six de leurs neuf dernières. Keith Kinkaid a réalisé 22 arrêts dans la défaite.

Les Flames, qui ont été dominés 12-1 au chapitre des tirs lors du troisième engagement, ont inscrit tous leurs buts en deuxième période.

Après que Monahan et Hall eurent échangé des buts, Gaudreau a donné les devants aux Flames en s’amenant seul devant Kinkaid, qu’il a déjoué entre les jambières.

Gaudreau a refait des siennes quelques minutes plus tard, remettant la rondelle à Monahan, qui a vu son tir initial toucher au poteau et bondir sur le casque du défenseur Andy Greene avant de revenir sur la lame de son bâton. Monahan a ensuite trompé la vigilance de Kinkaid.