MONCTON, N.-B. — L’Armada de Blainville-Boisbriand a marqué cinq buts en troisième période et l’équipe est venue de l’arrière pour l’emporter 5-2 aux dépens des Wildcats de Moncton, jeudi.

Alors qu’elle tirait de l’arrière 2-0 après 40 minutes de jeu, l’Armada a réduit l’écart lors d’un avantage numérique, quand le meilleur marqueur et pointeur de la LHJMQ, Alex Barré-Boulet, a complété une manoeuvre d’Anthony Poulin et Drake Batherson.

Alexandre Alain et Thomas Ethier ont par la suite enfilé deux buts chacun pour le troupe de Joël Bouchard, dans un intervalle de trois minutes 20 secondes. L’Armada n’a pas perdu en temps réglementaire au cours de ses 13 dernières sorties et elle trône au sommet du classement général.

Nicholas Welsh a obtenu un point dans un 10e match consécutif grâce à une récolte d’un but et une mention d’assistance pour les Wildcats, qui ont perdu un deuxième match de suite après avoir signé une séquence de quatre victoires. Jeremy McKenna a lui aussi fait bouger les cordages.

Emile Samson a su garder le fort pendant que l’Armada remontait la pente et il a repoussé 23 rondelles. Du côté des Wildcats, Mark Grametbauer, qui affrontait l’équipe qui l’a repêché, a cédé quatre fois sur 20 lancers.

Saguenéens 4 Mooseheads 3 (Prol.)

Kevin Klima a couronné la remontée des siens et touchant la cible en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu les Mooseheads de Halifax 4-3.

Klima a inscrit son 27e filet de la campagne quand il a mis la touche finale à une mise en scène de Jérémy Diotte, qui avait aussi amassé une aide sur le but égalisateur.

Liam Stevens a créé l’égalité pour les Saguenéens alors qu’il restait cinq minutes à écouler au troisième engagement. Il s’agissait de sa deuxième réussite de la soirée. Mathieu Desgagnés a aussi noirci la feuille de pointage pour les hommes de Yanick Jean, qui ont remporté leurs cinq dernières parties.

Maxime Fortier, Brett Crossley et Filip Zadina ont répliqué pour les Mooseheads, qui ont vu leur série de triomphes s’arrêter à deux.

Zachary Bouthillier est la grande raison pourquoi les Saguenéens ont ajouté les deux points à leur fiche, lui qui a stoppé 43 tirs. Alexis Gravel a pour sa part alloué quatre buts sur 17 lancers entre les poteaux des Mooseheads.

Huskies 2 Phoenix 6

Mathieu Olivier a enregistré un tour du chapeau et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Huskies de Rouyn-Noranda 6-2.

Olivier a propulsé son équipe en avant en première période et il a ajouté deux filets au dernier tiers. Nicolas Poulin a récolté deux buts et une mention d’assistance alors que Samuel Poulin a fourni l’autre réussite au Phoenix, qui n’a pas perdu en temps régulier au cours des trois dernières parties.

Patrik Hrehorcak a été l’unique marqueur des Huskies, qui ont subi un troisième revers consécutif.

Brendan Cregan a réalisé 24 arrêts devant la cage du Phoenix alors que la recrue Zachary Emond a bloqué 16 rondelles pour les Huskies.

Drakkar 4 Tigres 8

Maxime Comtois et Vitalii Abramov ont tous deux récolté quatre points et les Tigres de Victoriaville se sont payés un festin offensif en défaisant le Drakkar de Baie-Comeau 8-4.

Comtois a marqué deux buts tandis qu’Abramov a trouvé le fond du filet à une reprise. Félix Lauzon, Simon Lafrance, Chase Harwell, Jérôme Gravel et Edouard Ouellet ont aussi participé à la fête du côté des Tigres, qui ont porté à quatre leur série de victoires.

Antoine Girard, Luke Kirwan, Edouard St-Laurent et Jordan Martel ont fait bouger les cordages pour le Drakkar, qui a laissé filer une avance de 2-0 en première période pour encaisser un cinquième revers consécutif.

Malgré les quatre buts qu’il a accordés, Tristan Côté-Cazenave a enregistré la victoire grâce à 25 arrêts pour les Tigres. Francis Leclerc a amorcé la rencontre pour le Drakkar et il a été chassé après avoir alloué six buts sur 27 tirs. En relève, Justin Blanchette a réalisé six arrêts.