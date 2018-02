SAINT-LOUIS — Brayden Schenn a trouvé le fond du filet à deux occasions et les Blues de St. Louis ont écrasé l’Avalanche du Colorado 6-1, jeudi soir.

Paul Stastny a amassé un but et une aide alors qu’Ivan Barbashev, Kyle Brodziak et Alex Pietrangelo ont fait bouger les cordages à une reprise chacun. Vince Dunn a pour sa part récolté trois mentions d’assistance, un sommet en carrière.

Carter Hutton a repoussé 23 rondelles pour les Blues, qui ont marqué plus de quatre buts dans un match pour une première fois depuis le 9 décembre. Les Blues ont défait l’Avalanche pour une quatrième fois de suite et ils ont obtenu au moins un point contre la formation du Colorado lors de leurs 12 derniers duels.

Gabriel Bourque a été l’unique buteur de l’Avalanche, qui s’est inclinée pour une cinquième fois lors de ses sept dernières sorties. Semyon Varlamov a alloué trois buts en relève à Jonathan Bernier, qui a cédé trois fois devant 20 lancers.

Les Blues se sont mis en marche quand Barbashev et Schenn ont fait scintiller la lumière rouge dans un intervalle de 48 secondes, au deuxième vingt.