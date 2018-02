CHICAGO — Tyler Seguin a enfilé l’aiguille à deux reprises, Ben Bishop a réalisé 37 arrêts et les Stars de Dallas ont battu les Blackhawks de Chicago 4-2, jeudi soir.

Tyler Pitlick a touché la cible alors qu’il ne restait que 4,5 secondes à écouler en deuxième période et Stephen Johns a ajouté un but pour les Stars, qui ont signé une quatrième victoire de suite pour garder leur position au premier rang des équipes repêchées de l’Association Ouest.

Jonathan Toews et Artem Anisimov ont fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui ont perdu leurs quatre dernières parties et six de suite à domicile. Anton Forsberg a bloqué 26 rondelles.

Seguin a porté à 28 son total de buts cette saison, un sommet chez les Stars, et il a trouvé le fond du filet lors d’un quatrième match de suite. Durant leur séquence victorieuse, les Stars ont dominé leurs adversaires 16-5 au chapitre des buts.

Pitlick a inscrit le but vainqueur quand son tir en provenance du cercle droit a déjoué Forsberg par-dessus son épaule droite.