TORONTO — Le troisième-but des Blue Jays de Toronto Josh Donaldson a déclaré qu’il n’avait pas demandé une prolongation de contrat dépassant la prochaine campagne et réitéré qu’il souhaite demeurer dans la Ville-Reine.

Le joueur par excellence de 2015 dans l’Américaine, qui doit devenir joueur autonome en 2019, s’est servi des réseaux sociaux jeudi pour rabrouer le journaliste Jon Heyman, qui a suggéré que Donaldson demanderait trop d’argent.

Dans une chronique publiée sur Fanragsports.com jeudi, Heyman a indiqué que «selon ses amis, Donaldson voudrait un montant monstrueux». Il ajoute que «même s’il n’atteint pas son objectif (certains croient qu’il vise trop haut), il bénéficie de la transition de Manny Machado vers l’arrêt-court», ce qui ferait de lui la meilleure option disponible au troisième sac s’il profite de l’autonomie.

Donaldson n’a pas apprécié et il a répliqué à Heyman en se servant de Twitter.

Le troisième-but a signalé qu’il «respecte ce que (Heyman) fait pour gagner sa vie», tout en insistant qu’il ne connaissait pas ses amis. «Pas plus que mes amis savent ce que je veux, ajoute-t-il, puisqu’il reste encore des informations à colliger. Je n’ai rien demandé, mais j’ai dit que j’aimerais rester (à Toronto).»

«J’écouterais si on me faisait une offre, poursuit Donaldson, mais on ne m’en pas fait. Je vous remercie de vous souciez de mon avenir, mais j’espère que vous nommerez votre source la prochaine fois, car vous utilisez mon nom d’une façon que je n’apprécie pas.»

Donaldson et les Blue Jays ont évité l’arbitrage le mois dernier en signant un pacte de 23 millions $ US pour une saison, le contrat le plus élevé consenti à un joueur admissible à l’arbitrage. Il s’agit d’une augmentation de 6 millions $ par rapport à son contrat précédent et fait en sorte que celui qui a été sélectionné pour trois matchs des étoiles devienne le plus haut salarié des Jays.

Bien qu’il ait été ralenti par les blessures et disputé que 113 rencontres en 2017, Donaldson a maintenu des moyennes de ,270/,385/,559 avec 33 circuits et 78 points.

Depuis qu’il s’est joint aux Jays en 2015, Donaldson a frappé pour ,285/,387/,559 avec 111 circuits et 300 points produits.