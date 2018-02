PEBBLE BEACH, Calif. — Dustin Johnson a remis une carte de 64 (moins-7) sur le parcours de Monterey Peninsula et il a rejoint Beau Hossler au sommet du tournoi de Pebble Beach, vendredi.

Johnson a amorcé la deuxième ronde avec trois oiselets consécutifs et après avoir commis un boguey, il a réussi cinq oiselets en sept trous pour montrer un pointage cumulatif de moins-12. Johnson tente de signer une deuxième victoire consécutive sur le circuit de la PGA.

Hossler, qui partageait aussi la tête du classement a terme de la première ronde, n’a commis aucun boguey sur le parcours de Spyglass Hill et il a joué 67.

Troy Merritt et Julian Suri ont tous les deux inscrit un 67 à leur carte et ils se retrouvent à égalité au troisième rang, à deux coups des meneurs.

En vertu d’une ronde de 65, Phil Mickelson, Jason Day et Steve Stricker ont fait un bond de 27 positions au classement et ils occupent la cinquième place, à égalité à moins-9 avec le numéro deux mondial, Jon Rahm (67), le meneur au terme de la première ronde, Kevin Streelman (69), et Aaron Wise (69).

Nick Taylor (69) et Corey Conners (75) ont connu des rondes opposées, mais ils sont tout de même les Canadiens les mieux classés du tournoi, à égalité au 99e échelon. Mike Weir (67) et Ben Silverman (74) sont à égalité au 110e rang tandis que Mac Hughes (74) et David Hearn (77) occupent respectivement les 120e et 136e places.