TORONTO — Les Blue Jays croient que si Aaron Sanchez est en santé, il pourra les aider à se qualifier en séries éliminatoires.

En 2016, Sanchez a été nommé au match des étoiles. Il avait conclu la saison avec un dossier de 15-2, en plus de conserver une moyenne de points mérités de 3,00, la meilleure moyenne parmi les lanceurs de la Ligue américaine. Mais des problèmes d’ampoules l’ont envoyé à quatre reprises sur la liste des blessés. Il a terminé la campagne avec une fiche de 1-3 et une moyenne de points mérités de 4,25 et n’est pas monté sur le monticule depuis le 19 juillet.

Sanchez a débuté l’entraînement en décembre et est convaincu que cette blessure est maintenant chose du passé.

«Je vais devoir l’entretenir comme je l’ai fait les autres années, mais ce ne sera pas un désastre comme l’an dernier.»

Les Blues Jays ont fait appel à 14 partants au cours de la dernière saison, en route vers un rendement de 76-86 et une quatrième place dans la section Est de la Ligue Américaine. Seuls Marcus Stroman et Marco Estrada ont obtenu 30 départs, mais les remplaçants n’ont pas permis à la formation torontoise de se tailler une place en séries.

Voici quelques points importants à surveiller en vue du camp d’entraînement printanier des Blue Jays:

Nouveaux visages

Les voltigeurs Randal Grichuk et Curtis Granderson, et les joueurs de champ intérieur Aledmys Diaz et Yangervis Solarte se sont ajoutés à la formation durant la saison morte. Grichuk et Diaz ont été acquis lors de deux transactions distinctes avec les Cardinals de St. Louis, tandis que Solarte a été acquis des Padres de San Diego. Granderson a lui consenti à un contrat d’un an en tant que joueur autonome. Grichuk est le candidat convoité pour remplacer Jose Bautista au champ droit.

Recrues à surveiller

L’arrêt-court Bo Bichette et le troisième but Vladimir Guerrero Jr. étaient coéquipiers dans les ligues mineures et ont tous les deux participé au match des étoiles qui réunissaient les meilleurs espoirs du baseball.

Valeurs sûres

Les Blue Jays ont hérité d’une production plus limitée lorsque le deuxième but Devon Travis et l’arrêt-court Troy Tulowitzki ont subi des blessures l’an dernier. Les deux joueurs se sont présentés en forme au camp mais, leurs histoires demeurent préoccupantes. Tulo a manqué au moins 30 matchs lors de ses six dernières saisons, tandis que Travis a dû composer avec des blessures au genou et à l’épaule. Solarte a frappé 18 circuits et a joué à toutes les positions au champ intérieur avec les Padres l’an dernier. Diaz a connu une saison très ordinaire en 2017, après avoir claqué 17 longues balles et avoir participé au match des étoiles pour les recrues en 2016. Il a également occupé les postes à arrêt-court, au deuxième but, au troisième but et au champ gauche.

Cas incertain

À moins que les Jays mettent la main sur un autre lanceur, ils confieront le rôle de cinquième lanceur au droitier Joe Biagini. Passant de la rotation des partants et l’enclos des releveurs, Biagini a cumulé un dossier de 2-12 avec une moyenne de points mérités de 5,73 en 18 départs la saison dernière. En signant un autre lanceur, la formation torontoise pourrait reléguer Biagini exclusivement au rôle de releveur, où il affiche une moyenne de 3,44 en 86 duels.

Situation de Donaldson

Les Blue Jays utiliseront-ils le camp d’entraînement pour entamer les discussions avec le troisième but Josh Donaldson, qui pourrait devenir joueur autonome à la fin de la présente campagne? Le joueur étoile a fait sauter la banque en janvier en signant un pacte de 23 millions US$. Le mois dernier, il a spécifié qu’il désirait demeurer avec l’équipe, mais qu’il n’avait pas reçu d’offre à long terme.