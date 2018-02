WASHINGTON — Le joueur de quatrième trio Jay Beagle a enfilé son 50e but en carrière pour permettre aux Capitals de Washington de prendre les devants pour de bon et l’emporter 4-2 face aux Blue Jackets de Columbus, vendredi soir.

Evgeny Kuznetsov et Lars Eller ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour permettre aux Capitals de balayer la série aller-retour contre les Blue Jackets. John Carlson a également touché la cible et Braden Holtby a effectué 35 arrêts.

Les meneurs de la section Métropolitaine ont signé une quatrième victoire en six rencontres.

Pierre-Luc Dubois et Artemi Panarin ont enfilé l’aiguille du côté des Blue Jackets, qui ont encaissé un cinquième revers d’affilée. Sergei Bobrovsky a effectué seulement 13 arrêts.

Les Blue Jackets ont répliqué rapidement après les deux premiers buts inscrits par les Capitals, mais les hommes de Barry Trotz ont repris le contrôle dans un intervalle de 90 secondes en deuxième période.