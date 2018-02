DRUMMONDVILLE, Qc — Joseph Veleno a amassé un but et deux mentions d’assistance et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 4-1, vendredi, lors de la Classique hivernale de la LHJMQ.

Il s’agissait du premier de deux matchs extérieurs mettant en vedette les Voltigeurs ce week-end. L’équipe de Dominique Ducharme accueillera les Tigres de Victoriaville, samedi après-midi, à la Patinoire extérieure Victor-Pépin.

Veleno a rapidement fait sentir sa présence à mi-chemin du premier engagement, lorsqu’il a fait bouger les cordages pour une 14e fois cette saison. L’espoir au prochain repêchage de la LNH a ensuite mis la table pour le 25e but de Morgan Adams-Moisan, à 5:56 de la deuxième période.

Félix Robert a permis au Phoenix de réduire l’écart, lors d’une supériorité numérique, mais les visiteurs n’ont pas su créer l’égalité.

Carl-Olivier Dignard a marqué un premier but en carrière dans la LHJMQ et Pavel Koltygin a ajouté l’autre but des Voltigeurs, qui ont signé un deuxième gain consécutif.

Olivier Rodrigue a fermé la porte devant la cage des Voltigeurs, réalisant 23 arrêts. Brendan Cregan a pour sa part alloué trois buts sur 29 tirs entre les poteaux du Phoenix.

Cataractes 2 Titan 5

Ethan Crossman et Jeffrey Truchon Viel ont mené l’attaque du Titan en inscrivant deux buts chacun et la formation d’Acadie-Bathurst a battu les Cataractes de Shawinigan 5-2.

Le Titan a poursuivi sur sa séquence victorieuse en signant un neuvième gain en 10 rencontres. La troupe de Mario Pouliot occupe présentement le deuxième rang de la section Maritimes.

Crossman et Liam Murphy ont profité d’avantages numériques pour déjouer Lucas Fitzpatrick, qui a fait face à 41 lancers. Joseph Murdaca a quant à lui réalisé 27 arrêts pour permettre au Titan de l’emporter.

Jérémy Manseau et Leon Denny, en supériorité numérique, ont fait mouche du côté des Cataractes.

Armada 4 Islanders 1

Alex Barré-Boulet a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Islanders de Charlottetown 4-1.

Brré-Boulet a profité d’une cage déserte pour enfiler son 47e but de la campagne. Drake Batherson et Luke Henman, dans un filet désert, ont complété la marque du côté de l’Armada, qui affiche un dossier de 11-0-3 lors de leurs 14 dernières rencontres. Emile Samson a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui.

Brett Budgell a été le seul du côté des Islanders à répliquer, tandis que Matthew Welsh a effectué 17 arrêts.

Mooseheads 3 Sea Dogs 6

Robbie Burt et Ostape Safin ont tous les deux enfilé deux buts pour permettre aux Sea Dogs de Saint-Jean d’écraser les Mooseheads d’Halifax 6-3

Il s’agit d’une victoire surprenante pour les Sea Dogs, qui se trouvent au 17e rang du classement général, contre les Mosseheads, qui trônent au 2e rang du circuit.

Anthony Boucher et Ben Reid ont couronné le festival offensif du côté des locaux, tandis que Cédric Paré a récolté trois mentions d’assistance.

Otto Somppi, Filip Zadina et Xavier Parent ont touché la cible pour les Mooseheads.

Alex D’Orio a repoussé 28 des 31 tirs dirigés vers lui, tandis que son vis-à-vis, Blade Mann-Dixon a cédé à six reprises sur 42 lancers.

Foreurs 1 Océanic 7

Alexis Lafrenière et Carson MacKinnon ont tous les deux marqué deux buts et l’Océanic de Rimouski a donné une dégelée de 7-1 aux Foreurs de Val-d’Or.

Nathan Ouellet a commencé le bal pour l’Océanic, qui a inscrit cinq buts dans les 40 premières minutes de l’affrontement. Anthony Gagnon et Jason Imbeault ont joint la fête en fournissant les autres réussites aux vainqueurs.

Ivan Kozlov a été le seul à faire bouger les cordages pour les Foreurs, qui ont perdu six matchs de suite et 10 de leurs 12 derniers.

La recrue Colten Ellis a bloqué 22 lancers pour l’Océanic tandis que Jonathan Lemieux a été bombardé de 50 rondelles du côté des Foreurs.

Huskies 3 Olympiques 2 (Fus.)

Samuel Harvey a stoppé Dawson Theede lors de la troisième ronde de tirs de barrage et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Patrik Hrehorcak et Tommy Beaudoin ont fait scintiller la lumière rouge en fusillade et Harvey a repoussé la tentative de Theede tout de suite après avoir permis à Shawn Boudrias de donner espoir aux Olympiques.

Hrehorcak et Peter Abbandonato ont marqué en temps réglementaire pour les Huskies alors que Samuel Hatto et Anthony Beauchamp ont trouvé le fond du filet pour les Olympiques.

Harvey a conclu la rencontre avec 23 arrêts. Devant le filet de l’équipe locale, Tristan Bérubé a cédé deux fois sur 29 tirs.