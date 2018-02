WINNIPEG — Vladimir Tarasenko a fait mouche à deux reprises et les Blues de St. Louis ont profité d’un trio de buts en deuxième période pour avoir le dessus 5-2 face aux Jets, vendredi soir.

Tarasenko, Patrik Berglund et Alexander Steen ont enfilé l’aiguille dans un intervalle de 7:21 au deuxième engagement pour permettre aux Blues de prendre les devants 3-0. Tarasenko a ajouté son 23e but de la campagne, en troisième période, après que les Jets eurent réduit l’écart 3-2. Brayden Schwartz a scellé la victoire grâce à un but dans un filet désert et a récolté une aide.

Kyle Connor et Patrik Laine ont fait bouger les cordages du côté des Jets, qui affichent un dossier de 6-0-2 lors de leurs huit dernières rencontres. La défaite a cependant mis un terme à leur séquence de 10 matchs à domicile avec au moins un point.

Jake Allen a réalisé 20 arrêts pour les Blues, qui ont signé un gain de 6-1 contre l’Avalanche du Colorado, jeudi.

Connor Hellebuyck a quant à lui repoussé 22 rondelles pour les Jets, qui disputaient le cinquième de leurs 10 duels à domicile (3-1-1).

Mark Scheifele était de retour dans la formation des Jets pour la première fois depuis le 27 décembre dernier. Il a manqué 16 matchs en raison d’une blessure au haut du corps.