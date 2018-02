ANAHEIM, Calif. — Ryan Kesler a marqué en troisième période et les Ducks d’Anaheim ont tenu le coup pour vaincre les Oilers d’Edmonton 3-2, vendredi soir.

Corey Perry a aussi trouvé le fond du filet alors que Hampus Lindholm a amassé un but et une mention d’assistance pour les Ducks, qui sont à égalité avec les Sharks de San Jose et les Flames de Calgary pour la troisième place de la section Pacifique.

Le gardien des Ducks John Gibson a effectué 30 arrêts après avoir raté les quatre dernières parties en raison d’une blessure au bas du corps.

Anton Slepyshev et Kris Russell ont fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont perdu les deux premiers matchs de leur voyage de trois rencontres en Californie. Cam Talbot a bloqué 31 tirs dans la défaite.

Kesler a inscrit le but vainqueur à 3:04 du troisième vingt. Il a fait dévier un tir de Lindholm pour procurer une avance de 3-1 aux Ducks.

Connor McDavid a repéré Russell dans les dernières minutes de la troisième période et les Oilers ont réduit l’écart à 3-2. Ils ont presque créé l’égalité dès la mise en jeu suivante, à la suite d’un lancer de Mark Letestu.