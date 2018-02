PYEONGCHANG, Corée, République de — Charlotte Kalla a remporté l’or et Marit Bjoergen a écrit une page d’histoire de l’olympisme.

Lors de la première épreuve où des médailles étaient à l’enjeu aux Jeux de Pyeongchang, Kalla a remporté le skiathlon dames de 15 kilomètres par plus de sept secondes, samedi.

«C’est très agréable d’être devant Marit, a déclaré la Suédoise. C’est une skieuse fantastique.»

Limitée une médaille d’argent, Bjoergen a retenu l’attention en devenant l’olympienne aux Jeux d’hiver la plus décorée de tous les temps. La Norvégienne a remporté sa 11e médaille en carrière, une de plus que la Russe Raisa Smetanina et l’Italienne Stefania Belmondo.

Parmi les autres médailles qui seront attribuées samedi, mentionnons les épreuves de biathlon dames, de saut à ski messieurs, de patinage de vitesse (3000 mètres dames) et de patinage de vitesse courte piste (1500 mètres messieurs).

Bjoergen, âgée de 37 ans, a levé les bras en franchissant l’arrivée, consciente qu’elle venait d’écrire une page d’histoire. La Norvège a égalé la Russie pour le plus grand nombre de médailles de tous les temps en ski de fond féminin avec 37.

«J’ai été très bonne pendant de nombreuses années», a déclaré Bjoergen, «mais je vieillis aussi et les jeunes filles s’améliorent.»

Bjoergen, qui participera au sprint féminin mardi, a précisé qu’il s’agit de ses derniers Jeux olympiques, mais elle ne sait pas combien d’autres courses elle disputera à Pyeongchang.

«Bien sûr, ce sont mes derniers Jeux olympiques», a déclaré Bjoergen, «mais pour moi, je dois me concentrer à exécuter de bonnes courses.»

Il s’agissait de la sixième médaille olympique en carrière — sa troisième d’or — pour Kalla, qui s’est détachée du peloton lors des deux derniers kilomètres.

La Finlandaise Krista Parmakoski a complété le podium.

Victoire serrée de la Suède

Un but de Sara Hjalmarsson à 1:53 de la troisième période a permis à la Suède de l’emporter 2-1 face au Japon au tournoi préliminaire de hockey féminin.

En ski alpin, les organisateurs de la descente masculine s’attendent à des conditions «difficiles», dimanche.

Les chefs d’équipe ont été informés que les prévisions météorologiques annoncent «un ciel partiellement couvert, mais de vent forts». Les températures au moment de la course seront sous le point de congélation à Jeongseon.

Les rafales et les vents arrière ont pertubé un entraînement écourté vendredi, mais ils avaient diminué pour la dernière séance d’entraînement, samedi,

«C’était acceptable pour tenir une course aujourd’hui, a déclaré le directeur de l’épreuve Markus Waldner. Demain, nous verrons.»