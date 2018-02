MONTPELLIER, France — Richard Gasquet a survécu à un deuxième set horrible pour venir à bout du favori David Goffin 6-4, 0-6, 6-3 et mettre la table à une finale toute française contre Lucas Pouille à l’Omnium Sud de France.

Gasquet et Goffin ont tous deux permis trois bris de service à leur adversaire dans ce duel, mais la cinquième tête de série a eu le dessus en remportant 79 pour cent des échanges disputés sur ses premières balles. Gasquet a de plus obtenu huit as.

Deuxième tête de série, Pouille tirait de l’arrière 6-1, 5-5 quand son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, classé troisième, s’est soudainement retiré. La nature de la blessure de Tsonga n’a pas été immédiatement divulguée.

Pouille a sauvé deux balles de match sur son deuxième service dans le neuvième jeu.

Quelques instants après que Pouille eut fait 5-5, Tsonga a abandonné et Pouille a rapidement ramasser ses affaires.