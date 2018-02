BOCA RATON, Fla. — Mark Calcavecchia a réussi trois oiselets à ses trois derniers trous, samedi, afin de prendre une avance de deux coups devant Bernhard Langer en vue de la ronde finale du Championnat de Boca Raton du circuit des Champions la PGA.

Calcavecchia a disputé une ronde de 66 (moins-6) sur le parcours The Old Course du Club de golf Broken Sound, revenant de l’arrière après avoir commis deux bogueys aux 14e et 15e trous.

Langer, qui avait décroché le titre du tournoi en 2010, a remis une carte de 66 pour la deuxième fois en autant de jours. Le joueur vedette de 60 ans a récolté sept titres, dont trois d’entre eux étaient des tournois majeurs, la saison dernière.

Âgé de 57 ans, Calcavecchia a obtenu un pointage cumulatif de moins-14. La veille, il a amorcé le tournoi avec une ronde de 64, s’emparant de la tête du classement.

Bart Bryant a inscrit un 64 sur sa carte pour rejoindre Jerry Smith (67) à moins-10. Paul Broadhurst (66), Steve Flesch (68) et Michael Allen (68) se trouvent à moins-9. Le champion en titre du tournoi, Scott McCarron, se trouve à moins-2 après avoir disputé une ronde de 69.

Le Canadien Rod Spittle a poursuivi sa lancée avec une deuxième ronde consécutive de 74, ce qui le relègue au 65e rang.