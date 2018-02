MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au Centre Bell entre les Predators de Nashville et le Canadien de Montréal.

Rinne s’illustre devant Galchenyuk

Après environ dix minutes où les défensives se sont montrées étanches de part et d’autre, le Canadien a été en mesure de déployer son avantage numérique pour la première fois de la rencontre lorsque Filip Forsberg a écopé une pénalité pour avoir retenu Karl Alzner, en zone du Tricolore. Les hommes de Claude Julien n’ont obtenu qu’un seul tir vers Pekka Rinne, mais un vrai, de la part d’Alex Galchenyuk. Oublié à la gauche de Rinne, Galchenyuk a reçu une passe du revers de Max Pacioretty et sans hésiter, il a décoché un vif tir qui a forcé le gardien des Predators à réaliser son meilleur arrêt de la période.

Gallagher sonné

Brendan Gallagher et P.K. Subban se sont échangé des paroles pas toujours gentilles et quelques petits coups de crosse pendant leurs présences simultanées en première période et les deux anciens coéquipiers semblaient reprendre là où ils avaient laissé au moment de retraiter au vestiaire. Mais dès la première minute de jeu de la période médiane, Gallagher a été contraint de retraiter au vestiaire après avoir donné contre la bande dans le coin droit de la zone des Predators à la suite d’une mise en échec avortée à l’endroit de Subban. Il y est demeuré pendant environ cinq minutes avant de reprendre sa place sur le banc des joueurs.

La revanche de Gallagher

À sa première présence sur la patinoire après son détour vers le vestiaire, et près de 20 secondes après la fin d’une punition mineure où le Canadien a excellé en désavantage numérique, Brendan Gallagher a ouvert la marque. Le combatif ailier droit s’est présenté en zone des Predators après que Artturi Lehkonen eut soutiré le disque à Filip Forsberg à la ligne bleue des Predators. Devant P.K. Subban, Gallagher a décoché un premier tir que le défenseur a bloqué. Sur le jeu, Subban a semblé perdre l’équilibre et Gallagher a profité de l’occasion pour récupérer la rondelle. Seul dans l’enclave, il a trouvé le fond du filet grâce à un tir qui a semblé se faufiler entre le bras droit et le corps de Pekka Rinne.

De retour à la case de départ

Après le filet de Brendan Gallagher, le Canadien a imposé son rythme dans les trois zones et créé plusieurs bonnes chances de marquer. Mais les Predators ont profité de l’une de leurs rares bonnes occasions pour égaler le score. Du cafouillage devant le filet de Carey Price a permis à Scott Hartnell d’inscrire son huitième de la saison avec un peu plus de trois minutes à écouler à l’engagement, poussant le disque dans une cage déserte après avoir reçu une passe de Nick Bonino.

Drouin prolonge le plaisir

Alors qu’il restait 1:14 à écouler au troisième engagement, Jonathan Drouin a décidé que le Canadien n’avait pas dit son dernier mot et qu’il pourrait bénéficier de plus de temps pour montrer de quoi il se chauffait. Suite au but de Kevin Fiala, à 12:19 de la troisième période, les hommes de Claude Julien ont redoublé d’ardeur pour prolonger le plaisir. Avec Carey Price au banc, le Tricolore a profité d’un sixième patineur sur la glace. Drouin en a profité pour battre Rinne d’un superbe tir frappé placé au-dessus du bloqueur. Ryan Ellis a cependant eu le dernier mot en tirs de barrage.