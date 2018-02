BOSTON — Scott Wilson a amassé un but et une aide et les Sabres de Buffalo ont mis fin à l’impressionnante séquence de Tuukka Rask en battant les Bruins de Boston 4-2, samedi soir.

Evander Kane et Benoit Pouliot ont aussi touché la cible tandis que Rasmus Ristolainen a ajouté un but dans un filet désert alors qu’il ne restait que 29 secondes à écouler. L’ancien des Bruins Chad Johnson a stoppé 25 tirs pour enregistrer la victoire.

Les Sabres avaient perdu quatre de leurs cinq dernières sorties et ils ont amorcé le match avec le deuxième plus bas total de points de la LNH.

Rask a réalisé 24 arrêts, mais il a perdu en temps réglementaire pour une première fois depuis le 26 novembre. Cette défaite a mis un terme à une séquence de 21 parties au cours desquelles il a aidé son équipe à obtenir au moins un point (19-0-2). Il s’agissait de la plus longue séquence de sa carrière et la quatrième plus longue de l’histoire de l’équipe.

Ryan Spooner et David Backes ont fait scintiller la lumière rouge pour les Bruins. La formation de Boston n’a pas été en mesure de récolter un point pour seulement une deuxième fois en 24 matchs (18-2-4).