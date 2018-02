COLUMBUS, Ohio — Artemi Panarin et Oliver Bjorkstrand ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance et les Blue Jackets de Columbus ont mis fin à une séquence de cinq revers en écrasant les Devils du New Jersey 6-1, samedi soir.

Pierre-Luc Dubois, Josh Anderson, Nick Foligno et Matt Calvert ont aussi marqué pour les Blue Jackets, qui avaient désespérément besoin d’une victoire après avoir perdu deux parties de suite contre les Capitals de Washington, qui mènent la section Métropolitaine.

Sergei Bobrovsky a stoppé 35 lancers pour les Blue Jackets, qui ont signé un premier gain en temps réglementaire à leurs 14 derniers matchs.

Keith Kinkaid, qui était devant le filet en remplacement de Cory Schneider, blessé, a repoussé 44 rondelles pour les Devils, qui ont perdu trois parties de suite et sept de leur 10 dernières.

Will Butcher a été l’unique marqueur des Devils, alors qu’il restait 3:34 à jouer au troisième engagement, privant Bobrovsky d’un blanchissage.