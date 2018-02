DRUMMONDVILLE, Qc — Tristan Côté-Cazenave a stoppé les 37 tirs dirigés vers lui et les Tigres de Victoriaville ont blanchi les Voltigeurs de Drummondville 2-0, samedi, lors du deuxième match de la Classique hivernale de la LHJMQ.

Côté-Cazenave a gagné un quatrième départ consécutif et les Tigres n’ont pas perdu à leur cinq dernières sorties.

Les Voltigeurs disputaient une deuxième partie extérieure en autant de journées. La veille, ils avaient vaincu le Phoenix de Sherbrooke 4-1, à la Patinoire extérieure Victor-Pépin.

Maxime Comtois a récolté un but et une mention d’assistance et il a atteint le plateau des 30 buts en une saison pour une première fois en carrière dans la LHJMQ. Vitalii Abramov a été l’autre marqueur des Tigres.

Après avoir effectué 23 arrêts contre le Phoenix, Olivier Rodrigue a cédé deux fois sur 20 lancers dans la défaite.

Foreurs 0 Océanic 6

La jeune sensation Alexis Lafrenière a enfilé ses 32e et 33e filets de la campagne et l’Océanic de Rimouski a écrasé les Foreurs de Val-d’Or 6-0.

À sa première saison dans la LHJMQ, Lafrenière, qui n’a que 16 ans, occupe le sixième rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau grâce à ses 63 points.

Samuel Dove-McFalls et Charle-Edouard D’Astous ont tous les deux amassé un but et une aide alors que Dmitry Zavgorodniy et Louis-Philippe Denis ont fourni les autres réussites à l’Océanic, qui a gagné ses deux derniers matchs.

La descente aux enfers se poursuit pour les Foreurs, qui ont perdu sept parties de suite, allouant au passage 47 buts.

La recrue Colten Ellis a bloqué 19 tirs et il a enregistré un quatrième jeu blanc cette saison, un sommet dans la LHJMQ. Le gardien recrue des Foreurs Mathieu Marquis a fait face à plus de 40 lancers pour un troisième départ de suite et il a réalisé 40 arrêts.

Wildcats 2 Screaming Eagles 5

Cinq joueurs différents ont fait bouger les cordages pour les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui ont battu les Wildcats de Moncton 5-2.

Phélix Martineau, Peyton Hoyt et Jordan Ty Fournier ont tous les trois marqué en troisième période et ils ont ajouté une mention d’assistance à leur fiche au cours de la rencontre. Isiah Campbell et Adam McCormick ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Screaming Eagles, qui ont remporté un deuxième gain de suite.

Jakob Pelletier et Jonathan Aspirot ont répliqué pour les Wildcats, qui n’ont pas connu la victoire à leurs deux dernières sorties.

Kevin Mandolese a gardé le fort devant la cage des Screaming Eagles et il a repoussé 27 rondelles. Son vis-à-vis chez les Wildcats, Matthew Waite, a stoppé 24 lancers dans la défaite.

Remparts 4 Drakkar 3 (Prol.)

Jesse Sutton a créé l’égalité en troisième période et il a dénoué l’impasse en prolongation pour permettre aux Remparts de Québec de l’emporter 4-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Sutton a complété une manoeuvre de Matthew Boucher et Christian Huntley pour réussir son cinquième but gagnant de la campagne. Olivier Garneau et Philipp Kurashev ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Remparts.

Jordan Martel, à deux reprises, et Luke Kirwan, contre son ancienne équipe, ont enfilé l’aiguille pour le Drakkar, qui a perdu un sixième match consécutif.

Antoine Samuel, qui affrontait l’équipe qui l’a échangé avant la date limite des échanges, a connu des difficultés, mais ses 18 arrêts ont été suffisants pour donner deux points aux Remparts. Francis Leclerc a tout tenté du côté du Drakkar, bloquant 36 rondelles.

Saguenéens 2 Islanders 3

Sam King a inscrit le but victorieux à mi-chemin en troisième période et les Islanders de Charlottetown ont eu le meilleur 3-2 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Derek Gentile et Daniel Hardie ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont mis fin à une série de trois revers.

Samuel Houde et Vincent Tremblay-Lapalme ont marqué pour les Saguenéens, qui ont laissé filer deux avances d’un but pour baisser pavillon pour une première fois en six rencontres.

Dans un duel de recrues devant le filet, Dakota Lund-Cornish a réalisé 22 arrêts pour les Islanders tandis qu’Alexis Shank a repoussé 35 tirs pour les Saguenéens.

Cataractes 8 Sea Dogs 5

Jan Drozg s’est fait complice de quatre buts des siens et les Cataractes de Shawinigan ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 8-5, dans un duel entre les pires formations de la LHJMQ.

Drozg a notamment fait des siennes en troisième période, alors qu’il a contribué à trois buts des Cataractes, dont le vainqueur. Anthony Imbeault et Alex Plamondon ont trouvé le fond du filet deux fois chacun alors que Gabriel Denis, Simon Dubois-Tiberghen, Jason Horvath et Frédérik Théorêt ont complété la marque.

Ostap Safin, Radim Salda, Anthony Boucher, Robbie Burt et Kevin Gursoy ont été les auteurs des filets des Sea Dogs.

Mathieu Bellemare s’est dressé devant 20 lancers et il a ajouté la victoire à sa fiche pour les Cataractes. Tommy DaSilva a alloué sept buts sur 39 tirs pour les Sea Dogs.