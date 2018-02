GLENDALE, Ariz. — Nolan Patrick a fait bouger les cordages lors de la septième ronde des tirs de barrage et les Flyers de Philadelphie ont défait les Coyotes de l’Arizona 4-3, samedi soir.

Le gardien des Flyers Michal Neuvirth a quitté le banc pour stopper cinq tentatives en tirs de barrage après que Brian Elliott eut été atteint accidentellement à la gorge par le bâton de l’attaquant des Coyotes Clayton Keller.

Jakub Voracek a aussi trouvé le fond du filet en fusillade pour les Flyers, qui ont gagné un troisième match de suite et qui ont amassé au moins un point dans une quatrième partie consécutive.

Claude Giroux, Michael Raffl et Wayne Simmonds ont noirci la feuille de pointage en temps réglementaire alors que Shayne Gostisbehere a mis la table pour deux réussites des siens. Elliott a effectué 24 arrêts entre les poteaux des vainqueurs.

Jason Demers, Alex Goligoski et Zac Rinaldo ont fourni les buts aux Coyotes, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. Antti Raanta a réalisé 40 arrêts, dont quelques-uns importants en troisième période et en prolongation. Nick Cousins a enfilé l’aiguille lors de la première vague de tireurs.