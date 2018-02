NEWARK, N.J. — Adam McQuaid a inscrit son premier but de la saison, alors qu’il ne restait que 8:05 à écouler à la partie, et les Bruins de Boston ont vaincu les Devils du New Jersey 5-3, dimanche soir.

Torey Krug a enfilé l’aiguille à deux reprises et Tim Schaller a ajouté un but pour les Bruins, qui ont amassé au moins un point à l’étranger dans une 13e partie de suite. Patrice Bergeron a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Anton Khudobin a bloqué un tir de pénalité en première période et il a conclu la partie avec 35 arrêts pour les Bruins, qui ont évité de perdre deux matchs consécutifs en temps réglementaire pour seulement une troisième fois cette saison.

Miles Wood, Taylor Hall et Kyle Palmieri ont répliqué pour les Devils, qui ont perdu leurs quatre dernières sorties et huit de leurs 11 dernières. Eddie Lack, qui a été acquis des Flames de Calgary à la fin du mois de décembre, a effectué 22 arrêts à son premier départ avec les Devils.

McQuaid, qui était revenu dans la formation le 17 janvier après avoir raté 36 parties en raison d’une jambe cassée, a brisé l’égalité de 3-3 grâce à un tir de la pointe droite.