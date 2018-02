NEW YORK — Matthew Tkachuk a inscrit deux buts en troisième période, brisant l’égalité alors qu’il ne restait que 65 secondes à jouer au match, et les Flames de Calgary sont venus de l’arrière pour l’emporter 3-2 contre les Islanders de New York, dimanche soir.

Mark Jankowski a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Flames, qui ont rattrapé le Wild du Minnesota au deuxième rang des équipes repêchées dans l’Association Ouest. Mike Smith a réalisé 23 arrêts.

Travis Hamonic a obtenu une mention d’aide sur le but de Tkachuk à son premier match à Brooklyn depuis que les Islanders l’ont échangé aux Flames, pendant la saison morte. Le défenseur, qui a amassé 26 buts et 146 points en 444 parties avec les Islanders, a reçu une ovation des spectateurs.

Casey Cizikas et Anthony Beauvillier ont noirci la feuille de pointage pour les Islanders. Jaroslav Halak a complété sa soirée de travail avec 39 arrêts. Il s’agissait de la 17e fois au cours des 23 dernières parties des Islanders qu’ils accordaient 37 lancers ou plus.

Les Flames tiraient de l’arrière 2-0 quand Jankowski a réduit l’écart lors d’un avantage numérique, au deuxième vingt. Tkachuk a créé l’égalité à 9:38 de la troisième période avant de placer son équipe en avance en fin de match.