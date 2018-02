LAS VEGAS — Sean Couturier a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Golden Knights de Vegas 4-1, dimanche soir.

Devant plusieurs de leurs partisans en territoire ennemi, les Flyers sont devenus seulement la quatrième équipes cette saison à vaincre les Golden Knights au T-Mobile Arena.

Andrew Macdonald, Claude Giroux et Radko Gudas ont aussi enfilé l’aiguille pour les Flyers, qui montrent un dossier de 20-8-2 depuis le 4 décembre, quand ils ont mis un terme à une séquence de 10 revers.

Une journée après être venu en relève en tirs de barrage, Michal Neuvirth a stoppé 14 lancers pour porter à 7-7-2 sa fiche cette saison.

Brayden McNabb a été l’unique marqueur des Golden Knights, qui affiche un dossier de 19-4-2 cette saison. Marc-André Fleury, qui a réalisé 38 arrêts, est passé à 27-18-2 en carrière contre les Flyers.

McNabb a ouvert le pointage à mi-chemin en première période, mais le reste de la rencontre a été l’affaire des Flyers, qui ont inscrit les quatre buts suivants.