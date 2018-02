TORONTO — Les Blue Jays de Toronto retireront le no 32 qu’a porté le regretté Roy «Doc» Halladay lors de leur premier match à domicile cette saison.

Halladay est décédé à l’âge de 40 ans en novembre, quand l’avion qu’il pilotait s’est engouffré dans le golfe du Mexique.

Les Jays honoreront leur ex-lanceur le 29 mars, quand ils accueilleront les Yankees de New York au Rogers Centre. Il deviendra le deuxième porte-couleurs des Jays à recevoir pareil honneur, après Roberto Alomar, dont le no 12 n’est également plus disponible.

Afin d’honorer sa mémoire, les Blue Jays porteront aussi un écusson orné du no 32 tout au long de la saison 2018.

Halladay a passé 12 saisons à Toronto, compilant une fiche de 148-75 en 313 matchs. Il a remporté le trophée Cy Young en 2003 après avoir établi une marque d’équipe avec 22 victoires. Six fois, il a représenté les Jays au match des étoiles.