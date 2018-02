EDMONTON — Vincent Trocheck a complété un tour du chapeau, Evgenii Dadonov a enfilé deux buts et les Panthers de la Floride ont écrasé les Oilers d’Edmonton 7-5, lundi.

Il s’agissait d’une cinquième victoire en six rencontres pour la troupe de Bob Boughner.

Aaron Ekblad et Denis Malgin, un but et une aide, ont complété la marque du côté des Panthers (24-23-6).

Jonathan Huberdeau, Keith Yandle et Mike Matheson ont chacun récolté deux mentions d’assistance, tandis que James Reimer a effectué 27 arrêts.

Huberdeau affiche une récolte de 17 points à ses 16 dernières parties.

Patrick Maroon et Connor McDavid, avec un but et une aide, Leon Draisaitl, Drake Caggiula et Anton Slepyshev ont répliqué pour les Oilers (23-28-4), qui ont encaissé un quatrième revers de suite.

Cam Talbot a fait face à 39 lancers.