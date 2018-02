MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont renouvelé les contrats du botteur Boris Bede, du demi défensif Tevaughn Campbell, ainsi que des joueurs de ligne à l’attaque Matt Vonk et Xavier Fulton.

Bede, Vonk et Fulton ont paraphé des ententes d’une saison, alors que Campbell a signé un contrat de deux ans.

Bede reviendra pour une quatrième saison dans l’uniforme des Alouettes après avoir établi une nouvelle marque dans la LCF en maintenant une moyenne de 69 verges sur les bottés d’envoi en 2017. Le footballeur de six pieds quatre, 225 livres de 28 ans a également réussi 29 de ses 35 tentatives de placement en plus de réussir 18 de ses 20 tentatives de convertis la saison dernière.

Campbell, six pieds, 195 livres, a été acquis par les Alouettes en août dernier. En neuf départs, l’athlète de 24 ans a effectué 13 plaqués, en plus de réussir une interception et d’ajouter trois plaqués sur les unités spéciales.

Vonk a été acquis en juin 2017. Le colosse de six pieds quatre, 295 livres a disputé neuf rencontres avec la formation montréalaise l’an dernier, avant que sa saison ne prenne abruptement fin à la suite d’une blessure subie le 24 août.

Finalement, Fulton, qui mesure six pieds cinq pour 287 livres, a joué cinq matchs en 2017 avec les Alouettes, tous comme partant.