ROTTERDAM, Pays-Bas — Le Montréalais Félix Auger-Aliassime s’est bien battu mais le Serbe Filip Krajinovic a gagné 6-2, 3-6 et 7-5 au premier tour à Rotterdam, mardi.

Le Québécois est classé 168e, le Serbe 38e. Le match a duré deux heures et 16 minutes.

Auger-Aliassime a dominé 14-4 pour les as, mais Krajinovic a prévalu 3-1 pour les bris.

Stan Wawrinka a commis 41 fautes directes et le Néerlandais Tallon Griekspoor l’a surpris 4-6, 6-3 et 6-3, à ce tournoi ABN AMRO. Classé 259e, Griekspoor, 21 ans, a défait le 13e joueur mondial en une heure et 27 minutes.

Le Belge David Goffin, quatrième tête de série, a vaincu le Français Nicolas Mahut 6-1, 6-3.

Mercredi, Roger Federer va jouer son match de première ronde contre Ruben Bemelmans, de la Belgique.

Le Suisse Federer, 20 fois titré en Grand chelem, peut détrôner Rafael Nadal au sommet de l’ATP en atteignant les demi-finales.