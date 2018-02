REGINA — Jerome Messam est de retour avec les Roughriders de la Saskatchewan.

L’Ontarien en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

Le vétéran de 32 ans a passé près de deux saisons (2014-15) avec les Riders, amassant 1208 verges au sol en plus de marquer trois touchés. Les Riders l’ont ensuite transigé aux Stampeders de Calgary, où il a passé les deux dernières campagnes, récoltant 2214 verges au sol.

Les Roughriders ont également embauché le secondeur Sam Hurl. En 18 matchs la saison dernière avec les Blue Bombers de Winnipeg, l’athlète de six pieds un, 234 livres a récolté 65 plaqués, un sac, une interception et plus de provoquer un échappé.