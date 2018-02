MONTRÉAL — Le demi défensif Mitchell White est de retour avec les Alouettes de Montréal.

Celui qui a disputé 28 rencontres avec la formation montréalaise en 2014 et 2015 a paraphé un contrat de deux saisons.

White, cinq pieds onze, 190 livres, a gagné la coupe Grey au cours des deux dernières campagnes, avec le Rouge et Noir d’Ottawa et les Argonauts de Toronto.

En 49 matchs en carrière dans le circuit canadien, White a réussi 108 plaqués, deux de plus au sein des unités spéciales et sept interceptions.

Les Oiseaux gardent aussi les services du quart américain Drew Willy, engagé pour une saison de plus.

Willy (six pieds quatre, 214 livres) a disputé 12 rencontres avec les Alouettes en 2017, dont deux comme quart partant. Il a complété 54 de ses 79 passes pour des gains de 547 verges et un touché, en plus de 66 verges et un majeur au sol. En 88 matchs en carrière dans la LCF, l’ancien quart de l’Université de Buffalo a complété 781 de ses 1164 passes pour des gains de 9086 verges et 40 touchés.

Il a également porté le ballon 145 fois pour des gains de 763 verges et sept touchés. L’athlète de 31 ans, originaire de Randolph dans le New Jersey, a joué pour les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan avant de se joindre aux Alouettes, tôt la saison dernière.