DENVER — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi soir au Pepsi Center entre le Canadien de Montréal et l’Avalanche du Colorado.

Le poteau de Niemi à la rescousse

Les joueurs du Canadien ont connu un début de match peu convaincant et l’Avalanche est venu près d’ouvrir la marque dès la cinquième minute de jeu. Alexander Kerfoot a mené une poussée à deux contre un et effectué une belle passe à sa gauche, à Colin Wilson. Ce dernier n’a pas perdu une seconde pour décocher un tir qui avait battu le gardien Antti Niemi, sauf que le poteau est venu sauver le gardien du Tricolore.

Un premier tir de qualité

Il a fallu un peu plus de sept minutes avant que le Canadien n’obtienne un premier tir en direction de Semyon Varlamov, et ce dernier a dû être alerte lorsque Charles Hudon l’a testé à l’aide d’un tir d’une quinzaine de pieds, décoché du cercle droit de mise en jeu. Une belle passe de Tomas Plekanec avait créé cette première occasion de marquer pour les hommes de Claude Julien.

Landeskog bourdonne, menace, sans succès

Gabriel Landeskog s’est avéré une menace constante pour la défensive du Canadien. Après 40 minutes, il avait dirigé cinq tirs vers le gardien Antti Niemi, mais ce dernier n’a jamais bronché, incluant sur cette séquence pendant la première période.

Soderberg brise la glace et met fin à une léthargie

Carl Soderberg a fait mouche à 15:55 du deuxième vingt pour l’éventuel but gagnant contre le gardien Antti Niemi. Soderberg a contourné le filet et a battu de vitesse, du côté gauche, le gardien du Canadien. C’était un 11e but cette saison pour le Suédois de 32 ans, qui n’avait pas marqué depuis le 18 janvier.

Varlamov livre une prestation impeccable

La grande vedette de l’Avalanche du Colorado aura été Semyon Varlamov. Le gardien de l’Avalanche a fait face à un barrage de 43 tirs mais ça ne l’a pas empêché de signer son deuxième blanchissage et de signer une première victoire depuis le 29 décembre, face aux Maple Leafs de Toronto.