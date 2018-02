GANGNEUNG, Corée, République de — Eeli Tolvanen a récolté un but et trois mentions d’aide pour guider la Finlande vers une victoire de 5-2 contre l’Allemagne dans le match d’ouverture de chacun des deux pays au tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Tolvanen, le meilleur espoir des Predators de Nashville, a touché la cible à forces égales et a obtenu une mention d’aide, en avantage numérique sur le but de Sami Lepisto et sur celui du capitaine Lasse Kukkonen.

Pour Kukkonen, il s’agissait d’un premier but aux Jeux olympiques ou au Championnat du monde depuis 2006.

Mika Pyorala, un ancien des Flyers de Philadelphie, a également trouvé le fond du filet pour la Finlande.

Mikko Koskinen, un ex-gardien des Islanders de New York et l’un des meilleurs dans la KHL, a bloqué 22 des 24 tirs des Allemands.

Son rival Danny aus den Birken a concédé cinq buts sur 20 tirs.

Brooks Macek, qui est originaire de Winnipeg, et Frank Hordleront réussi les buts de l’Allemagne.