TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont échangé l’attaquant Nikita Soshnikov aux Blues de St. Louis en retour d’un choix de quatrième ronde au repêchage de 2019.

Les Blues ont annoncé la nouvelle jeudi soir et ont mentionné que Soshnikov se présentera à St. Louis aussitôt qu’il aura obtenu son visa américain.

Le Russe de 24 ans se trouve présentement sur la liste des blessés, mais devrait intégrer la formation des Blues une fois que les médecins de l’équipe lui auront fait passer quelques tests à son arrivée à St. Louis.

L’attaquant de cinq pieds 11 pouces et 185 livres, qui n’a jamais été repêché dans la LNH, a récolté sept buts et 10 mentions d’assistance en 19 matchs avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Il a également disputé trois matchs dans l’uniforme des Maple Leafs et a pris part à 70 matchs dans la LNH, obtenant sept buts, sept aides et 22 minutes de punition.