OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont envoyé le joueur de centre Chris DiDomenico aux Blackhawks de Chicago en retour du défenseur Ville Pokka.

Les Blackhawks ont annoncé la transaction jeudi soir.

Pokka a été membre de la formation des IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey (LAH) de 2014 à 2018. En 266 rencontres, il a récolté 28 buts et 99 mentions d’assistance.

DiDomenico, de Woodbridge, en Ontario, a inscrit six buts et quatre aides en 24 matchs avec les Sénateurs cette saison.

DiDomenico a également joué dans des ligues de hockey professionnelles en Italie et en Suisse entre 2012 et 2017, et a également aidé l’équipe canadienne à remporter la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior de 2009.