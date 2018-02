CINCINNATI — AJ McCarron a remporté sa cause en arbitrage face aux Bengals de Cincinnati et deviendra joueur autonome le mois prochain, faisant de lui l’un des quarts les plus attrayants du marché.

McCarron a contesté la décision des Bengals, qui l’avaient placé sur une liste de blessés lors de sa saison recrue en 2014, alors qu’il ressentait des douleurs à l’épaule. Les Bengals ont soutenu que le quart devrait être encore sous contrat avec l’équipe en 2018 puisqu’il n’a pas figuré assez longtemps sur la formation depuis ses débuts. Un arbitre indépendant a toutefois tranché en faveur de McCarron.

McCarron était le substitut d’Andy Dalton et voulait obtenir sa chance avec une autre équipe. Il a pris les rênes de l’équipe lorsque Dalton s’est brisé le pouce en 2015 et a mené les Bengals aux éliminatoires, où ils s’étaient inclinés face aux Steelers de Pittsburgh.