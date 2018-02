NEWARK — Nico Hischier a récolté un but et deux aides, Stefan Noesen a ajouté deux buts et les Devils du New Jersey ont défait les Hurricanes de la Caroline 5-2 jeudi soir.

Le match mettait aux prises les deux formations qui occupaient les deux dernières places donnant accès aux séries éliminatoires.

Kyle Palmieri et Damon Severson ont également secoué les cordages pour les Devils, qui ont inscrit un deuxième gain consécutif après quatre revers de suite.

Le gardien Keith Kinkaid a bloqué 27 rondelles.

Jeff Skinner et le défenseur Brett Pesce ont touché le fond du filet pour les Hurricanes, qui disputaient un premier match après l’étranger après avoir joué huit parties consécutives devant leurs partisans.

Scott Darling a réalisé 17 arrêts pour les Hurricanes, qui accueilleront les Devils dimanche.