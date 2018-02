NEW YORK — Jaroslav Halak a repoussé 50 tirs pour récolter son premier blanchissage de la saison et les Islanders de New York ont blanchi les Rangers de New York 3-0, jeudi soir.

Josh Bailey, Jordan Eberle et Thomas Hickey ont fait bouger les cordages pour les Islanders, qui ont remporté leurs trois affrontements face à leurs rivaux new-yorkais cette saison et 10 des 11 derniers duels. La nouvelle coqueluche Mathew Barzal a récolté trois mentions d’assistance pour aider les Islanders à rejoindre les Blue Jackets de Columbus au classement, un point derrière les Hurricanes de la Caroline.

Halak, qui a fait face à 51 lancers dans la défaite des siens, mardi soir, a réalisé 15 arrêts en première période, 14 lors de la période médiane et 21 au troisième engagement.

Henrik Lundqvist a bloqué 32 rondelles pour les Rangers, qui ont perdu six de leurs huit dernières rencontres et qui affichent un dossier de 0-4-1 au Barclays Center depuis que les Islanders sont déménagés dans leur aréna de Brooklyn en 2015. Les Rangers sont à quatre points des Hurricanes, qui se sont inclinés face aux Devils du New-Jersey.