TAMPA, Fla. — Nikita Kucherov a contribué à tous les buts des siens avec une performance d’un but et trois aides et il a guidé le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 4-1 contre les Red Wings de Detroit.

Du coup, Kucherov a prolongé à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point. Durant cette période, il a obtenu quatre buts et six mentions d’aide.

Steven Stamkos et le défenseur Victor Hedman ont également contribué à ce 11e gain consécutif du Lightning contre les Red Wings. Stamkos a inscrit un doublé pendant que Hedman récoltait trois mentions d’aide.

Alex Killorn a été l’autre buteur du Lightning face à Jimmy Howard, qui a bloqué 28 rondelles.

Tomas Tatar, en avantage numérique tard au deuxième vingt, a été le seul marqueur des Red Wings contre Andrei Vasilevskiy, qui a fait face à 39 tirs.